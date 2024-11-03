Владимир Скачко: Обман имени Трампа. Как Запад под прикрытием переговоров о мире хочет продолжать войну

Республиканец Дональд Трамп в случае своего переизбрания 5 ноября в этом году на пост президента США может потребовать от президента России Владимира Путина отвода войск из зоны специальной военной операции (СВО) еще до вступления в должность, то есть до 20 января 2025 года.
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