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Царьград

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НХЛ: Барков получил травму и выбыл из состава "Флориды" на срок

НХЛ: Барков получил травму и выбыл из состава "Флориды" на срок

Александр Барков из "Флориды Пантерз" травмировал колено в матче против "Сан-Хосе Шаркс". Капитан выбыл на долгий срок, минимальное восстановление займёт 10 игр.

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