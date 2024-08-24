Страна и люди
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Страна и люди

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«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ в Петербурге

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ в Петербурге

Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» не забили голов в центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге.

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