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Психолог Толстухина назвала тревожный признак зависимости от смартфона

Психолог Толстухина назвала тревожный признак зависимости от смартфона

Невозможность отложить смартфон при желании это сделать указывает на серьезную зависимость. Такой признак выделила клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина, сообщает Hi-Tech Mail .

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