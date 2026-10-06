Екатерина Гольцева закрепилась на третьей позиции на шахматном Суперфинале

Сегодня в 6‑м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам нижегородка Екатерина Гольцева добилась очередного успеха, который стал дня неё третьим подряд.
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