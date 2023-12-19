Жителям Челябинска советуют передать показания за свет в декабре раньше обычного

Жители Челябинской области должны передать показания за свет в декабре раньше обычного срокаВо втором этапе двух новогодних акциях "Уралэнергосбыта" можно выиграть компьютеры, смартфоны, сертификаты на бесплатное потребление электроэнергии.
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