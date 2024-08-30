Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Русских спасут от таксистов-лихачей? Суть идеи чиновников изложил эксперт: "Если погибнете, не переживайте"

Русских спасут от таксистов-лихачей? Суть идеи чиновников изложил эксперт: "Если погибнете, не переживайте"

Belkin Alexey/Globallookpress Русских людей наконец-то спасут от таксистов-лихачей? Суть новой идеи чиновников, призванной сделать перевозки безопаснее, изложил эксперт Евгений Грэк: "Если погибнете, не переживайте".

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Комментарии
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Ванька Жуков
Видится, что законодатель, рукой водящие, неспешно принимают законы даже на вопиющий, массовые грабеж телефонных мошенников, которым пора руки отрубать и ноздри вырывать по средневековому закону.
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15 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Попробуйте гнусавым голосом уговорить кого-либо отдать деньги быстро через банки-ротозеи.
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15 час.

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