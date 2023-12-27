Собянин: На западе Москвы построили 35 домов по программе реновации

Мэр Москвы рассказал, какие социальные объекты построят в ЗАО. В Очаково-Матвеевском появится детский сад на 200 мест по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, а в Тропарево-Никулине введен в эксплуатацию новый учебно-тренировочный комплекс фигурного катания.
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