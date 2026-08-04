Жизнь на освобожденных территориях 4 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «ДНР Онлайн» 13:39 Более 2 200 ярмарок проведено в Херсонской области с начала 2026 года Ярмарки регулярно проходят в Геническе, Чаплинке, Ивановке, Скадовске, Новотроицком, Нижних Серогозах, Лазурном, Стрелковом, Плавском и Аскании-Нова.