Мишустин поручил поддержать предпринимателей Херсонской области

Меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будут действовать 2 года.Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям новых регионов России оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.
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