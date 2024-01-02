Житель Тюмени выиграл 1 млрд рублей в лотерею

Ещё 87 человек выиграли в новогоднюю ночь по миллиону.Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»--> Житель Тюмени выиграл главный приз 1 млрд рублей по итогам тиража «Новогодний миллиард» лотереи «Русского лото», сообщает пресс-служба компании «Столото».
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