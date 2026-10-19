В Курске на 54-м году жизни скончался Андрей Лямцев — волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» и педагог Курского областного центра туризма.
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