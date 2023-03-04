Министр обороны России проверил состояние группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении

В пункте управления объединения группировки войск «Восток», действующей на Южнодонецком направлении, побывал с инспекционной проверкой министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
Свежие комментарии