Global look press/XinHua/Marios Lolos Прокуратура Греции выдвинула обвинения против восьми граждан Казахстана, подозреваемых в поджоге леса на острове Идра (Гидра) 21 июня, сообщила газета "Катимерини".
Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса
Комментарии
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АндрейБорков
Греки совсем сдурели! Какие казахстанцы у них лес могли поджечь? Казахстанцам надо пройти обучение по поджиганию лесов, зачеты сдать! В Казахстане лес это дефицит, он там есть, но его там очень немного, так что обучение и зачеты по его поджиганию казахстанцы не проходили и не сдавали. Грециане сами способные на очень многое, в том числе и лес жечь! А казахстанцев они крайними делают по тому, что русские в Грецианию уже не ездят, а так бы русских обвинили.
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15 час.
Ватник Колорадский
А почему в Казахстане нет лесов? Так сожгли же, очевидно!
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14 час.
АндрейБорков
Тренировались значит как в Грециании леса палить!
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12 час.
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