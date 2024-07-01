АндрейБорков

Греки совсем сдурели! Какие казахстанцы у них лес могли поджечь? Казахстанцам надо пройти обучение по поджиганию лесов, зачеты сдать! В Казахстане лес это дефицит, он там есть, но его там очень немного, так что обучение и зачеты по его поджиганию казахстанцы не проходили и не сдавали. Грециане сами способные на очень многое, в том числе и лес жечь! А казахстанцев они крайними делают по тому, что русские в Грецианию уже не ездят, а так бы русских обвинили.