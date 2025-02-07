Андрей Кононов: «Наш город-район, как и вся страна, будет и дальше развиваться»

Глава администрации Кронштадтского района рассказал о результатах работы в 2024 году Сегодня глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов выступит с отчетом об итогах 2024 года и планах на 2025 год.
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