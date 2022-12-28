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Георгиев 2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 27 бросков «Аризоны» из 32

Александр Георгиев 2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 27 бросков «Аризоны» из 32. «Колорадо» проиграл «Койотис» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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