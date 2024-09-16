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Конвоиров МВД Москвы будут судить за передачу телефонов подсудимым

Конвоиров МВД Москвы будут судить за передачу телефонов подсудимым

Сотрудники столичного ГУ МВД стали фигурантами уголовного дела за превышение должностных полномочий. Выяснилось, что конвоиры предоставляли подсудимым мобильные телефоны, передает РИА Новости, ссылаясь на документы суда.

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