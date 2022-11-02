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ВКС России атаковали военные объекты Украины крылатыми ракетами X-32

ВКС России атаковали военные объекты Украины крылатыми ракетами X-32

Российские дальние бомбардировщики во время специальной военной операции на Украине несколько раз наносили высокоточные удары по военным объектам киевских боевиков новыми крылатыми ракетами X-32, которые также известны как «убийцы авианосцев».

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