ВКС России атаковали военные объекты Украины крылатыми ракетами X-32

Российские дальние бомбардировщики во время специальной военной операции на Украине несколько раз наносили высокоточные удары по военным объектам киевских боевиков новыми крылатыми ракетами X-32, которые также известны как «убийцы авианосцев».
Российские дальние бомбардировщики во время специальной военной операции на Украине несколько раз наносили высокоточные удары по военным объектам киевских боевиков новыми крылатыми ракетами X-32, которые также известны как «убийцы авианосцев».
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