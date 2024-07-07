Россиянам рассказали, какие праздники и памятные даты отмечают в стране и мире 7 июля

Сегодня, 7 июля, в разных уголках мира отмечаются различные праздники и памятные дни. Во многих странах славянский народ отмечает Ивана Купалу - древний языческий праздник, связанный с приходом лета и буйством природы.
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