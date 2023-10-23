В Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело женщины

Происшествие случилось в Ленинском районе, сейчас полиция выясняет причины смерти сибирячки.В Ленинском районе Новосибирска в запертой квартире сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили тело женщины.
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