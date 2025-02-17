Ученый Цикунов: ПТСР возникает в течение полугода после травмирующего события

Посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникает после травмирующего события, например войны, теракта, катастрофы или гибели близкого, развивается не сразу, а в течение полугода, рассказал "Газете.
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