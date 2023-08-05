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КОНТУРЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, БУДЬТЕ НА СВЯЗИ: ДОЛГОЖДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИГОЖИНА РАССТАВИЛО ВСЕ ТОЧКИ

КОНТУРЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, БУДЬТЕ НА СВЯЗИ: ДОЛГОЖДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИГОЖИНА РАССТАВИЛО ВСЕ ТОЧКИ

Кажется, Пригожин снова в деле. На саммите в Санкт-Петербурге африканские лидеры жали ему руки, в то же время Польша пугала сама себя настоящими и фейковыми фото с символикой "Вагнера" у её границ.

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Комментарии
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Лев Добрый
Без памперсов, пшекам, будет ОХ как тяжело!👀🙄👍
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14 час.
Михаил Кицис
Аффтор за почти полтора года СВО из которых уже два месяца ЧВК не участвует в СВО, какой город ЧВК взяла самостоятельно?  Артёмовск? В марте 23 года Пригожин заявил, что ещё 4 км и ВСУ в Артёмовске будут окружены. А через недели полторы крики Пригожина - ой нас окружают, они хотят уничтожить ЧВК. И если бы не российская армия, то о ЧВК если бы и писали, то в прошедшем времени. Пригожин тогда поблагодарил МО за помощь. А потом в знак благодарности устроил мятеж и орудиями, которые предоставило ему МО уничтожил самолёт и два вертолёта МО. При этом погибло 10 военнослужащих МО. Даже если считать, что Артёмовск ЧВК взяла самостоятельно, несмотря, что их поддерживали с флангов и спасли от окружения, штурм этого небольшого городка длился аж 10 месяцев(!!!) И еще читаешь сводки с СВО когда в них участвовал Пригожин и сейчас, то их просто нельзя сравнивать!
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12 час.

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