КОНТУРЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, БУДЬТЕ НА СВЯЗИ: ДОЛГОЖДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИГОЖИНА РАССТАВИЛО ВСЕ ТОЧКИ

Михаил Кицис

Аффтор за почти полтора года СВО из которых уже два месяца ЧВК не участвует в СВО, какой город ЧВК взяла самостоятельно? Артёмовск? В марте 23 года Пригожин заявил, что ещё 4 км и ВСУ в Артёмовске будут окружены. А через недели полторы крики Пригожина - ой нас окружают, они хотят уничтожить ЧВК. И если бы не российская армия, то о ЧВК если бы и писали, то в прошедшем времени. Пригожин тогда поблагодарил МО за помощь. А потом в знак благодарности устроил мятеж и орудиями, которые предоставило ему МО уничтожил самолёт и два вертолёта МО. При этом погибло 10 военнослужащих МО. Даже если считать, что Артёмовск ЧВК взяла самостоятельно, несмотря, что их поддерживали с флангов и спасли от окружения, штурм этого небольшого городка длился аж 10 месяцев(!!!) И еще читаешь сводки с СВО когда в них участвовал Пригожин и сейчас, то их просто нельзя сравнивать!