Израиль обвинил в антисемитизме правозащитную организацию Amnesty International

Официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят обвинил международную неправительственную организацию Amnesty International антисемитской после того, как она заявила о военных преступлениях с обеих сторон палестино-израильского конфликта.
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