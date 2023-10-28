Новое правительство Словакии хочет пересмотреть отношения с США

Братислава хочет провести ревизию трансатлантических процессов. Об этом можно судить по свежим заявлениям на днях назначенного заместителя председателя правительства и главы Минобороны Словакии Роберта Калиняка (Robert Kaliňák), экс-руководителя МВД, а также единомышленника, однопартийца и друга евро- и украиноскептика Роберта Фицо, который в четвертый раз стал премьер-министром страны.