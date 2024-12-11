Сергей Жуков дошел до Верховного суда, отстаивая права на песни группы «Руки вверх»

Он подал три иска о признании права на произведения, исполнения и фонограммы. К главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой поступило обращение от музыканта Сергея Жукова по делу о блокировке фильма «Руки вверх».
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