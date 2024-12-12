В ОБСЕ избрали другой путь помощи Украине вместо поставок танков и ракет

Подготовкой к вступлению Украины в Евросоюз и НАТО намерены заниматься в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш, 12 декабря пишет газета «Известия».
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