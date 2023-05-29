В Счетной палате оценили ход исполнения соцконтрактов

Счетная палата опубликовала отчет о результатах оказания господдержки в 2021-м и 2022 годах. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», в ряде субъектов РФ зафиксирована нехватка средств на финансирование соцконтрактов малоимущим.