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Татьяна Тарасова: ФФККР определилась с фигуристами для отбора к Олимпиаде-2026

Татьяна Тарасова: ФФККР определилась с фигуристами для отбора к Олимпиаде-2026

Участники на квалификационный отбор к Зимней Олимпиаде-2026 определены. Заслуженный тренер СССР, старший тренер сборной России Татьяна Тарасова выразила мнение, что Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сделать это было несложно.

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