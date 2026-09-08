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Из брюнетки с естественной красотой в глянцевую блондинку: как выглядела жена Станислава Бондаренко до пластики

Из брюнетки с естественной красотой в глянцевую блондинку: как выглядела жена Станислава Бондаренко до пластики

Архивные фотографии Аурики Алехиной у многих вызывают невольное удивление. На новых снимках супруга актера Станислава Бондаренко выглядит словно с обложки — идеальный овал лица, выразительные скулы, аккуратный узкий нос, пышные губы и холодный платиновый блонд.

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