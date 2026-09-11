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Заботился о семье с детских лет и ушел от Грачевского: Как живет и почему до сих пор не женился Саша Лойе из «Ералаша»

Заботился о семье с детских лет и ушел от Грачевского: Как живет и почему до сих пор не женился Саша Лойе из «Ералаша»

Ярко-рыжие волосы, россыпь задорных веснушек и хитрый взгляд — в начале девяностых пятилетнего Сашу Лойе знала без преувеличения вся страна.

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