Оптоволоконный FPV-камикадзе «Князь Вандал Новгородский»навещает украинскую 155-мм САУ 2С22 «Богдана» в ее же укрытии.
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Оптоволоконный FPV-камикадзе «Князь Вандал Новгородский»навещает украинскую 155-мм САУ 2С22 «Богдана» в ее же укрытии.
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