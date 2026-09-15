"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана

Сейчас внимание СМИ и военного экспертного сообщества приковано к ситуации под Красным Лиманом. В последнее время обсуждалось, что ВСУ на этом участке фронта якобы срезали выступ, образованный российской армией, пытающейся охватить с севера Краматорско-Славянскую агломерацию .
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