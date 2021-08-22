Равшана Куркова впервые показала годовалого сына: «Лучший год в моей жизни»

Равшана Куркова неожиданно показала своего годовалого сына, о котором раньше даже не говорила. На своей странице в Instagram 40-летняя актриса опубликовала сразу три фото с мальчиком, давая возможность поклонникам хорошенько его рассмотреть.
Равшана Куркова неожиданно показала своего годовалого сына, о котором раньше даже не говорила. На своей странице в Instagram 40-летняя актриса опубликовала сразу три фото с мальчиком, давая возможность поклонникам хорошенько его рассмотреть.
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