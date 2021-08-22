Пятый канал

30 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Миллионы Россиян отмечают праздник "день фланга". С утра идут митинги по предприятиям, где простые рабочие с гордость...Гигантский трикол...
  • Юрий Новиков
    Смешно!!! Языком пиздеть не кирпичи за копейки ворочать !!!Путин заявил о по...
  • Питер Эсклянов
    Нужно изменить положение в стране , депутаты прежнего созыва отстаивали только свои интересы, а народ и просто р...Владимир Путин о ...

Равшана Куркова впервые показала годовалого сына: «Лучший год в моей жизни»

Равшана Куркова впервые показала годовалого сына: «Лучший год в моей жизни»

Равшана Куркова неожиданно показала своего годовалого сына, о котором раньше даже не говорила. На своей странице в Instagram 40-летняя актриса опубликовала сразу три фото с мальчиком, давая возможность поклонникам хорошенько его рассмотреть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх