Times of Israel: Нетаньяху и Галант поспорили, кто будет управлять Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что намерен обсудить с министром обороны Йоавом Галантом проблему управления сектором Газа после завершения боевых действий, сообщает The Times of Israel.
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