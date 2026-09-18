159-я бригада ВСУ потеряла половину состава, пытавшись вырваться из "котла"

Боевики шли пешком, без бронетехники и воздушной поддержки, прямо под огонь русских.На севере Харьковской области, где линия фронта в последние недели напоминает шахматную доску с постоянно меняющейся конфигурацией, разыгралась одна из самых напряжённых сцен текущей кампании.
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