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Савин о последнем месте «Трактора» на Востоке: «Самое время проявить характер. Ситуация очень сложная»

Гендиректор «Трактора» высказался о последнем месте команды на Востоке.  Во вторник челябинцы одержали волевую победу над московским «Динамо» (2:1).

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