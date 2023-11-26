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Шойгу: единая система ПВО стран ОДКБ фактически создана

Шойгу: единая система ПВО стран ОДКБ фактически создана

Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на данный момент фактически создана, соответствующие двусторонние соглашения есть с каждым из государств.

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