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Несекретные материалы

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«Нет солдат»: читатели Daily Mail высказались о непростом положении ВСУ

«Нет солдат»: читатели Daily Mail высказались о непростом положении ВСУ

Посетители сайта британского таблоида Daily Mail прокомментировали статью о трудностях украинских вооружённых сил на фронтах, в связи с чем упомянута и возможность того, чего ранее не допускали – мирного соглашения с РФ.

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