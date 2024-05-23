Росатом представил прототип Национальной вычислительной платформы CAD/CAE

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (CIPR-2024), которая открылась сегодня в Нижнем Новгороде, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев представил прототип национальной вычислительной CAD/CAM платформы.
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