Екатеринбуржцы раскошелились, чтобы первыми увидеть нового «Майора Грома». Фото

В Екатеринбург 24 мая приехала съемочная группа фильма «Майор Гром: Игра». Согласно предварительным данным, которые приводит «Бюллетень кинопрокатчика», в первый день проката проект заработал уже около 40 млн рублей, а к концу недели сумма может достичь 280 млн.