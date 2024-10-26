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Царские забавы, как развлекался последний император России Николай II

Царские забавы, как развлекался последний император России Николай II

Современники утверждают, что Николай II был очень многогранным человеком, деятельным и с множеством хобби.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Вот и до отдыхался, государством надо было заниматься а не на байдарке плавать. Империя рушилась а он только усы поглаживал. Чем кончилось все знают. Сам отпустил узду а надо было держать крепко . С народом своим совсем не общался, не чем не облегчил ему жизнь. Неграмотность повсеместная , барство , пренебрежение одних к другим привело к недовольству народа чем и воспользовались большевики. Впрочем сейчас происходят в нашем обществе похожие процессы. Снова появились те кто далёк от своего народа.
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