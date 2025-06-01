Экзитполы показали победу мэра Варшавы на президентских выборах в Польше

Во втором туре с минимальным перевесом лидирует Рафал Тшасковский. Его победа может изменить расстановку сил между ветвями власти в стране укрепив позиции правительства Дональда ТускаВо втором туре президентских выборов в Польше с небольшим перевесом лидирует мэр Варшавы Рафал Тшасковский.