Глава минфина Словакии объяснил, куда пропадает на Украине помощь Запада

Финансовая помощь, направляемая Западом на Украину, не доходит до рядовых жителей страны из-за санкций, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, 17 января сообщает РИА Новости.
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