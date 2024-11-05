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Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США

Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что может проиграть на выборах, однако подчеркнул, что у него есть существенное преимущество перед своей оппоненткой, вице-президентом и кандидатом от демократов Камалой Харрис.

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