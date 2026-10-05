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Лоран Мекьес о 5-м месте Аджара: «Возникает разочарование, когда понимаешь, что можно было достичь большего»

Руководитель « Ред Булл » высказался о 5-м месте Изака Аджара на Гран-при Бахрейна , прошедшем на трассе «Сепанг», на фоне победы Макса Ферстаппена.

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