Евстигнеев: как гений без лишних слов покорил Москву и мир

В Зеленом фойе МХТ имени А.П.Чехова 12 октября 2026 года откроется выставка «Евгений Евстигнеев. Талант без лишних слов», приуроченная к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР.
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