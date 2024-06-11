АвтоВАЗ обвинили в копировании Lada Iskra c Renault

Lada Iskra, фото: njcar.ru Финское издание Teknikan Maailma разразилось громкими обвинениями в адрес АвтоВАЗа, утверждая, что российский автогигант без зазрения совести позаимствовал чертежи Renault/Dacia Logan для создания новой линейки Lada Iskra.
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