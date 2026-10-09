Польша сейчас: Идёт атака, КПП на границе экстренно закрывают

Пункты пропуска на границы Польши с Украиной экстренно закрыли – людей не пропускают. "Герани" летят над Волынью курсом на Польшу.
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