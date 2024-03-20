Nvidia разработала ИИ для человекоподобных роботов. Это базовая модель

Компания Nvidia представила на ежегодной конференции GTC модель на основе искусственного интеллекта для создания человекоподобных роботовМодель, которую назвали Project GR00T (Generalist Robot 00 Technology), позволит использовать для обучения роботов не только текстовые данные, но и речь, видео и даже наглядную демонстрацию — чтобы гуманоиды учились выполнять те или иные действия, просто наблюдая за действиями человека.