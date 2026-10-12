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Газета.ру

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Психолог Иванов: поздний ответ на сообщение может оттолкнуть будущего партнера

Психолог Иванов: поздний ответ на сообщение может оттолкнуть будущего партнера

Иногда два человека нравятся друг другу, оба видят сообщения сразу, но один из них специально отвечает позже, чтобы не показаться слишком заинтересованным.

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